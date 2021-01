Anne Hathaway sorprende al confesar que odia que la llamen por su nombre

Anne Hathaway es una de las actrices más conocidas del mundo, con participaciones en películas como "El diario de la princesa", "Los Miserables", "Interstellar" y "El diablo viste a la moda".

Sin embargo, hay algo en su fama que no le gusta a la actriz: que la llamen por su nombre.

La intérprete fue invitada al programa "Tonight Show" en donde realizó una sorprendente confesión a Jimmy Fallon.

"Llámenme Annie, todos, todos, llámenme Annie, por favor", señaló. "¿Podemos hablar de mi nombre por un segundo?", agregó.

La actriz reveló que pese a que odia ser nombrada como Anne, quedó así cuando debió elegir un nombre profesional.

"Cuando tenía 14 años, hice un comercial, tuve que sacar mi tarjeta SAG y me preguntaron, '¿Cómo quieres que se llame?"", aseveró.

"Y yo estaba como, 'Bueno, debería ser mi nombre. Mi nombre es Anne Hathaway'. Así que me pareció la elección correcta, pero nunca se me ocurrió que durante el resto de mi vida la gente me llamaría Anne", explicó Hathaway.

En ese sentido, relató que nadie la llama por su nombre y que "la única persona que me llama Anne es mi madre y solo lo hace cuando está realmente enojada conmigo, como realmente enojada. Así que cada vez que salgo en público y alguien dice mi nombre, creo que me van a gritar".

De igual manera, contó que cuando está rodando alguna película, los equipos de trabajos piensan en "soluciones alternativas" para no decirle a ella su nombre.

"La gente dice '¡Anne!' Y yo digo '¿Qué? ¿Qué hice?'. La gente es tan encantadora que no quieren ser presuntuosos y creo que se les ocurren soluciones en el set porque la verdad es que nadie se siente cómodo llamándome Anne nunca. No encaja. Soy una Annie", expresó.

Finalmente, Fallon le preguntó cómo debería llamarla la gente, ante lo cual Hathaway señaló que si no les gusta "Annie", pueden ser otras alternativas.

"La gente me llama Miss H, la gente me llama Hath, así que siéntete libre, llámame cualquier cosa menos Anne", remató.

Revisa las palabras de Anne Hathaway