Caso Viñuela: Pamela Díaz revela que marca de supermercado no los volvió a llamar

El burlado caso tijeras, como fue denominado el corte de pelo que le hizo José Miguel Viñuela al camarógrafo de "Mucho Gusto" José Miranda, en vivo y en directo, no sólo perjudicó al animador, también a Pamela Díaz.

La modelo aseguró que cuando ocurrió este hecho, ella de inmediato intuyó que no la llamarían más de supermercados Santa Isabel, donde junto a Viñuela, eran rostros.

"Se veía venir esta situación, se lo dije, se lo advertí", dijo "La Fiera", refiriéndose a Viñuela.

"Yo sabía al tiro que nos iban a eliminar, porque entramos nosotros como dupla", explicó.

"Santa Isabel ya no me conoce… Puta la huevada", dijo riendo en el programa "Me Late".

"Eramos buena dupla… hicimos hartas cosas. Pero bueno, así es la vida, ya volveremos a hacer otra cosa", sostuvo.