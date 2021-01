Karla Constant y debut de "Got Talent": "Hay ansiedad, hay emoción, ¿pero miedo?, no"

Karla Constant es fan de "Got Talent" el popular espacio de talentos que animará junto a María José Quintanilla y que debuta en Mega en marzo. "Es un programa que yo encuentro que hace bien, que está marcado por las emociones. A mí eso me pasaba con los participantes, uno se identifica, los quiere, quiere que sigan. A veces les va muy bien y uno alucina con eso".

Según cuenta, las conversaciones para integrarse al equipo que tiene como productor ejecutivo a Pablo "Pablete" Alvarado, partieron cuando Constant volvió a la estación de Bethia, en noviembre, tras su renuncia en diciembre de 2019. Y aunque se trata de una franquicia que tiene un manual de cada detalle, la animadora cree que la versión local tendrá un toque distinto.

"Está muy probado y tiene una excelente fórmula, pero nosotros aquí le vamos a dar el condimento chileno. Creo que es una muy buena oportunidad para darle vitrina a mucha gente. Entonces, tiene todos los elementos para poder disfrutar del programa", dice y agrega: "Tiene lo que los gringos llaman know-how, pero tiene que ver con la idiosincrasia nuestra: qué tipo de talentos hay, cómo lo hacen, quiénes se presentan. Eso no se puede copiar, es algo original, algo que sólo el chileno puede aportar".

¿Se refiere a la "chipeza"? "¡La 'chipeza'!, exactamente", dice Constant con un poco de risa en la voz y explica: "No se podría decir de mejor manera, eso quería decir. Esa cosa que solamente nosotros podemos dar". Más adelante, comenta: "Lo que uno está esperando es ver al chileno plasmado ahí, con su chispeza. No esperamos ver lo de otras partes del mundo"

Pero su interés en "Got Talent" tiene más razones: llega en un momento complejo por la pandemia y alta cesantía. "No es sólo dar una vitrina, va mucho más allá. Yo no sé si me estaré yendo en 'volá', pero es dar un espacio que hoy en día los chilenos necesitamos. Necesitamos ser vistos, valorados, compartir el talento con otros", dice. Además, cree que las audiciones online tienen un efecto extra: "La gente que está en los extremos de nuestro país, en zonas súper alejadas, muchas veces no tiene estas oportunidades".

Estas preocupaciones tienen sentido: en 2019 la animadora dejó la TV para dedicarse a temas de ayuda social, que desarrolló vía Instagram.

Regreso

Sobre su regreso a "Mucho Gusto" dice que ha sido muy bonito volver al último programa donde había estado. "Con mis compañeros", enfatiza. "Tener oportunidades en la vida no siempre se da. En este caso se dio todo. La gente que me ha llamado, que me ha dado trabajo, confía en mí, conoce mis capacidades".

"Venía con muchas ganas y una carga emotiva súper potente por todo lo que viví todos esos meses con la gente", dice sobre su espacio online y explica que siente que mantiene esta veta, aunque son maneras diferentes de comunicar "Lo social está presente en el 'Mucho Gusto"".

Pero el año pasado el matinal no estuvo marcado por lo social, sino porque José Miguel Viñuela le cortó el pelo al camarógrafo José Miranda en pantalla, generando la salida de Viñuela y Miranda. Sobre si cree que en 2021 "Mucho Gusto" podrá desligarse totalmente del episodio, declina a hablar: "No quisiera volver a hablar del tema porque sería tocarlo innecesariamente".

Expectativas

Respecto a las expectativas de la recepción del público para "Got Talent", explica: "Hay una ansiedad, hay una emoción, ¿pero miedo?, no". Eso sí, comenta: "Estoy segura que 'Pablete' y el equipo liderado por él han cuidado y van a cuidar cada uno de los detalles de este programa para que todo resulte"

También cuenta con su química con Quintanilla, a quien, dice, admira y respeta profesionalmente. Incluso, cree que tienen "una sincronía medio telepática" por trabajar juntas durante tanto tiempo: "Nos entendemos bien y tenemos una súper conexión con la gente. Es importante tener esas características que nos permitan realzar a los verdaderos protagonistas de este programa, que son los participantes".