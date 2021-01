La sensual colaboración de Camila Recabarren y Lucho Jara

Luis Jara ha logrado cruzar con su música a cuatro generaciones, en los ´80 con “Ámame”, los ’90 con “Un Golpe de Suerte”, el 2000 con “Mañana” y el 2019 con “La Última Tentación”. Esta vez el cantante continúa con el estilo urbano con la canción "Velita blanca" que fue escrita por O ‘Daniel. Este tema fue mezclado y masterizado en Estados Unidos, el ex animador de Mucho Gusto grabó en sus estudios en Chile, mientras O ‘Daniel hizo su parte en Miami.

“Franco El Gorila me buscó para realizar una colaboración, con él venía un joven cantante, O ‘Daniel, que me mostró una canción “Velita Blanca” y la verdad es que me sedujo, me pareció una apuesta muy moderna que en definitiva me permite acercarme a un público más joven” dice Luis Jara.

Esta no es la primera incursión de Jara en la música urbana, en el 2019 lanzó “La Última Tentación”. Este es el disco que más reproducciones ha tenido en las plataformas digitales llegando a casi 50 millones de reproducciones solo en Spotify y YouTube, sin duda un hito en la historia de su carrera musical. Después del álbum “Mañana”, “La Última Tentación” es el disco más exitoso del cantante nacional.

“Hay un rescate que ha sido muy importante de incursionar con la música urbana, porque me ha traído más satisfacciones de las que yo esperaba. En definitiva, la continuación del camino de la música urbana me ha servido mucho para acercarme a un público nuevo, me ha permitido mantenerme vigente, me hace feliz, me genera empatía, cercanía”, cuenta Luis Jara.

El videoclip de “VELITA BLANCA” fue filmado en el mes de diciembre en los estudios JPF CINE, bajo la dirección de Francho Ramírez y Luis Jara. El clip contó con la participación de Camila Recabarren y fue realizado con la más alta tecnología, incorporando sensuales, delicadas y atrayentes visuales que siguen la línea de la canción.