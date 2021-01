Luis Jara: "El arte y la cultura forma parte de un país, y en este país, los artistas también esperan un abrazo"

Diversos artistas criticaron durante las últimas horas la medida anunciada por el Ministerio de Salud de prohibir colocar música en bares y restaurantes, en el marco del Plan Paso a Paso.

Finalmente este miércoles el subsecretario de Economía, Julio Pertuze, sostuvo a Canal 13 que tras una conversación con los ministros de Cultura y Economía y los gremios de los músicos y la gastronomía, se decidió dejar la medida sólo como una recomendación.

"En atención a esa propuesta de prohibir la música en paso 2 y paso 3 en restaurantes, nosotros hemos conversado con la ministra de Cultura que se reunió con el gremio de los músicos; el ministro de Economía, Lucas Palacios conversó también con la gente de la gastronomía y, en base a esos argumentos hemos decidido dejar eso como una recomendación", expresó.

Previamente a que el Gobierno dejara finalmente como recomendación el no poner música en bares y restaurantes, Luis Jara también dedicó palabras a dicha medida.

A través de un video en Instagram, el cantante y animador señaló que "este virus ha afectado a un gremio al que yo pertenezco hace muchísimos años. Este gremio es el gremio de los artistas, que probablemente no pertenezca hoy día las prioridades de este país, entiendo completamente que las autoridades han hecho hasta lo imposible por generar, cumplir con las expectativas de un país completo. Pero me parece y también que es el momento de poner en el lugar que le corresponde a un gremio que ha sufrido no solamente con la pandemia, sino que desde mucho más atrás".

"Visibilizarlos es entender que la cultura, que la música, que el espectáculo, es parte de la identidad de un país", expresó.

De igual manera, indicó que "hay cientos y miles de familias que hoy día se sienten marginadas excepcionalmente por muchísimos de nosotros. Bailarines, actores, cantantes, sonidistas, iluminadores, técnicos, DJs, gente que permanente hemos tenido en nuestro corazón".

"Queremos tocar la puerta y el corazón de las autoridades para decirle que durante todo este tiempo un gremio tan importante no ha recibido todavía una señal de esperanza, un abrazo, un llamado cariñoso, ni menos un reconocimiento", afirmó.

Finalmente, Luis Jara señaló que "el arte y la cultura forma parte de un país, y en este país, los artistas también esperan un abrazo".

