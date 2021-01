Pedro Campos y la comparación con sus dos padres actores: "Lo bueno es que ya no me importa"

La nueva teleserie de Mega debutó con todo. "Edificio Corona" se posicionó como ganadora y con ello además, ha sacado a relucir a su elenco.

Entre ellos está Pedro Campos, quien le da vida a Julián, un joven profesional que vive con su hermano responsable durante la cuarentena por el coronavirus.

En entrevista con La Cuarta, Campos se refirió a la presión de tener padres actores y no cualquiera…sino que grandes referentes del teatro nacional, Claudia Di Girólamo y Cristián Campos.

“Siempre existió una comparación con ellos, y probablemente para algunas personas siempre va a existir, pero lo bueno es que ya no me importa. Ellos son mis padres, referentes absolutos a nivel artístico y humano, y me siento absolutamente orgulloso de la familia de la cual provengo”, dijo.

Al respecto de su personaje en "Edificio Corona", Campos adelanta que “mi personaje se la pasa de reunión en reunión, y no le da mucho tiempo al relajo, más que por tiempo, porque su personalidad no se lo permite. Menos después del numerito de su hermano, cuando les llega una guagua a vivir al departamento”.