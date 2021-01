Armie Hammer: aseguran que exesposa estaría "horrorizada" tras acusaciones de canibalismo contra el actor

El actor Armie Hammer reaccionó por primera vez, en las últimas horas, a la filtración de supuestos mensajes que habría enviado a mujeres, en donde además de confesar sus infidelidades, alude a canibalismo y violencia sexual.

"No estoy respondiendo a estas mentiras, pero a la luz de los viciosos y espurios ataques en línea contra mí, no puedo en conciencia dejar a mis hijos durante 4 meses para rodar una película en la República Dominicana. Lionsgate me está apoyando en esto y les estoy agradecido por eso", señaló a través de un comunicado que fue dado a conocer por Variety.

El intérprete, que ha aparecido en cintas como "Call me by your name" y "La red social", abandonó además la película "Shotgun Wedding", comedia romántica que iba a protagonizar junto a Jennifer López.

Sin embargo, la polémica se mantiene luego que el diario inglés Daily Mail asegurara que la exesposa del actor estaría "horrorizada" tras las acusaciones.

Un amigo de Elizabeth Chambers, quien estuvo casada con Armie Hammer hasta julio pasado, señaló al medio que el actor "parece ser un monstruo".

"Armie tenía un lado completamente diferente que ella no conocía. Si siempre estuvo allí y él lo mantuvo oculto, o si sucedió algo que lo cambió por completo, ella no lo sabe", expresó.