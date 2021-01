Armie Hammer reacciona tras acusaciones de canibalismo y abandona su próxima película

Armie Hammer se encuentra en la polémica luego que en los últimos días se filtraran supuestos mensajes que habría enviado a mujeres, en donde además de confesar sus infidelidades, alude a canibalismo y violencia sexual.

Las imágenes de las supuestas conversaciones fueron fitradas por redes sociales, en donde se leen frases que habrían sido mandadas por el actor. "Necesito beber tu sangre" o "soy 100% caníbal. Quiero comerte. Da miedo admitirlo. Nunca lo había admitido", son parte de las capturas de los mensajes.

Multiple victims of Armie Hammer came out saying he used his fame to manipulate em to have sex, calling em "kitties" and drink their BLOOD, now WHAT IN HANNIBAL LECTER??? pic.twitter.com/LWxgZdXC4t

— tevin 💀🔪 (@tevinauguste) January 10, 2021