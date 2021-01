"Rompió las camas e hizo sables": Joche desclasifica violento episodio de Huaiquipán en reality

El argentino Joche Bibbó desclasificó en el programa "Zona de Estrellas", una serie de hechos ocurridos en los realitys en los que participó, que eran desconocidos hasta este momento. Por ejemplo, hace algunos días señaló que los últimos realitys estaban pauteados.

Esta vez sorprendió al revelar en la emisión de anoche un hecho de violencia que terminó con el "Chispa" haciendo una denuncia ante Carabineros.

"Dios yo pensé que se iban a matar. En Mundos Opuestos cerraron dos días las puertas de los mundos y nos tuvieron dos días a las personas separadas para que no salgamos al patio, como en la cárcel, para que no nos agarremos", comenzó relatando el argentino.

"Huaiquipán agarraba unas varas y las sacaba y las afilaba… y amenazaba…y parecía Santiago 1. Nos tuvieron dos días encerrados. Esto que estoy contando es primicia. Y después como teníamos que seguir grabando, tuvo que venir la producción y retirar todo tipo de cubiertos, tijeras, palos, todo. Se llevaron prácticamente todo porque tenían miedo que se agarrara el Chispa con Huaiquipán en el patio y se armara una batalla. Porque Huaiquipán estaba del lado con el Chapu que era el de la barra brava de Chile".

El cordobés agregó que "era como la batalla de los estratos sociales, el cuico versus el flaite o el de población, no se como le dicen".

"Un día afuera del estudio llegó toda la población La Legua. Cayó una barra gigante de la Legua afuera del estudio de Mundos Opuestos y estuvieron toda la noche tocando el bombo con fuegos artificiales gritándole al Chispa que lo iban a matar, que lo estaban esperando afuera. Fuerte estar ahí".

El ex chico reality señaló que "Huaiquipán rompía las camas y agarraba los palos y los arrastraba por el piso, como en las películas".

Para darle contexto al relato, el trasandino señaló que "lo que lo detonó fue una vez que el Chispa le dijo `Tú no tienes fuerza, ni siquiera has tomado leche nunca en tu vida`. Después le dijo `acá no te vengas a hacer el choro si los choros de verdad están en la cárcel`".

Joche cerró la historia confesando que "yo tenía un miedo dentro de ese reality en un momento".