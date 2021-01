"Me rompió el corazón escuchar esto": la sentida despedida de Reese Witherspoon tras muerte de actriz Jessica Campbell

A los 38 años falleció la actriz Jessica Campbell, recordada por su rol en la película "Election".

El hecho fue dado a conocer por TMZ, en donde una primera de la intérprete confirmó el deceso, indicando que ocurrió el pasado 29 de diciembre.

Acorde a lo indicado por Sara Wellings, la intérprete quien se retiró del mundo de la actuación y que trabajaba como médico naturópata, trabajó de forma normal ese día y regresó a casa para visitar a su madre y su tía.

En un momento, Campbell se paró y fue al baño, y al demorarse en volver su tía fue a ver su estado, encontrándola muerta.

La familia indicó que esperan los resultados de la autopsia para saber la causa de su deceso.

Tras confirmarse la muerte de Jessica Campbell, Reese Witherspoon publicó una sentida despedida a la actriz, con la cual trabajaron juntas en "Election", una comedia independiente de 1999 que se convirtió en una cinta de culto.

"Me rompió el corazón escuchar esto. Trabajar con Jessica en la Election fue un placer. Estoy enviando todo mi amor a la familia y seres queridos de Jessica", expresó la actriz.

So heart broken to hear this. Working with Jessica on Election was such a pleasure. I’m sending all my love to Jessica‘s family and loved ones. https://t.co/xEt6bOwWqE

— Reese Witherspoon (@ReeseW) January 13, 2021