Karol Sevilla, ex "Soy Luna": "Ya no soy la chica Disney"

El año pasado Karol Sevilla, quien saltó a la fama con "Soy Luna" de Disney Channel se hartó de todo. Cerró sus redes sociales y decidió que iba a dejar su carrera. Con 21 años, la joven mexicana ya es una veterana en el mundo del espectáculo, pues está en esto desde que tenía apenas seis. "Tomé mi curso en la universidad, quería ser una chica normal", cuenta vía Zoom.

"Ya no quería fotos, no quería medios, no quería exponer mi vida, no quería que me estuvieran inventando romances cada dos segundos", dice la joven cantante y actriz. "Fue lo más difícil que he pasado en mi vida", cuenta sobre el período que termino cuando se dio cuenta que estaba "botando a la basura" 15 años de trabajo. Hoy está de vuelta, con el single solista "Tus besos", de corte urbano pop.

"Estoy enseñando una nueva imagen, ya no soy la chica Disney, ya no soy la chica de los patines", dice en referencia a su personaje en la popular serie. Si bien inicialmente tenía las fundadas dudas de si su canción gustaría, siente que el público "entendió bien que ya estoy creciendo y que estoy en una nueva etapa".

Un trabajo que está bajo el alero de Seitrack, una de las mayores agencias dedicadas al espectáculo en la región y que tiene en su catálogo a músicos que van desde Alejandro Fernández a Ana Torroja, Sebastián Yatra, Ximena Sariñana, Zoé y Gepe. Eso sí, aclara que su nueva imagen y sonido dependen de ella y no de la maquinaria que hay detrás. "Yo no negocio mi personalidad, mis ganas de hacer cosas no es negociable, en lo absoluto. Desde el primer momento me dijeron, 'tienes que ser tú, haz lo que tu quieras, crea que lo quieras"". Y eso ha hecho, de mano de su mamá y su hermano: "Siempre la decisión la tomamos los tres", asegura.

Ya trabaja en su segundo single, también en un proyecto de actuación del cual aún no puede hablar, y le gustaría trabajar con otro músico. "Tengo muchas ganas de hacer colaboraciones. No por fama o porque piense que esa persona me va a dar seguidores. Eso tiene que ver más con el ego", dice y asegura que lo suyo va por el camino del aprendizaje de músicos a los que admira.

Por un tema contractual no da nombres de las opciones que baraja, pero admite que no se cierra a estilos y que si pudiera, cumpliría su sueño de niña de colaborar con Yuri, a pesar de la polémica en que la cantante se metió con sus dichos contra las feministas y su "calladitas se ven más bonitas".

Identificación

Lo que sí le interesa es la gente sienta identificada con su música y sus letras. También quiere "poder cantar lo que yo quiero y lo que yo siento en base a mis experiencias". De hecho, cree que el público de su edad tiene una oferta acotada respecto a los temas

"Todo el tiempo hablan de sexo, de drogas, de mujeres. Y, a mí, personalmente me parece desagradable: Escucho la música, pero cuando escucho la letra no me genera nada. No es como que yo me sienta identificada con la canción", dice.

Sobre el momento actual, donde ya dejó atrás su drama existencial -"No sabía no quien era", recuerda-, dice "Estoy más grande, me siento más centrada en lo que quiero, ya no tengo miedo de hablar ni de expresar lo que siento por miedo a que me critiquen los demás. Si les caigo bien qué bueno y, si no, la verdad es que yo no vine al mundo a caerle bien a todos, vine a crear mis cosas a crear mi arte, a hacer lo mejor posible para este mundo",.