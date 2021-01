Pamela Díaz confesó que se pone celosa por "likes" que recibe JP Cretton de dos actrices

Pamela Díaz no se anda con cuentos. La animadora entregó nuevos detalles de su relación con el animador y periodista Jean Philippe Cretton, donde aseguró que "me molestan" los likes en Instagram que recibe su pareja de parte de dos actrices.

La Fiera conversón con 'E! Online', y al ser consultada de si siente celos, Díaz reconoció que "sí, pero no loca… Un poquito".

Luego, el periodista le preguntó a la modelo si "¿le encontraste algún comentario o algo? Si es de famosa también puedes decirlo, algo picantón, un poco subido de tono".

A lo que La Fiera no se guardó nada: "¿A Jean Phi? Sí, de unas famosas, pero da lo mismo, no voy a decir”, agregando que "hay como dos actrices que me molestan, pero no lo vamos a decir".

"No corresponde, porque todavía le siguen poniendo me gusta y está bien. Y ahora que estamos juntos es como 'que linda pareja"", cerró Pamela Díaz.