La fuerte confesión de Titi García-Huidobro: "Me vi en la grabación, era un chancho y dije ‘no más’"

La actriz y locutora radial, Titi García-Huidobro, confesó en el programa de Canal 13, "Sigamos de Largo", lo mal que la pasó cuando de la radio la llamaron para que volviera de manera presencial a grabar,

"Después de estar seis o siete meses con buzo, con pijama, me llaman de la radio y me dicen ‘Titi, necesitamos que vengas a grabar’. Y yo ‘¡¿pero cómo?! ¡La pandemia, el coronovirus!’. ‘No importa, tienes que venir’. ‘Ya, bueno"", relató la actriz.

Y así comienza la historia: "Abro el clóset y digo ‘¿qué me pongo? Mis jeans favoritos’. Y te acuestas en la cama y empiezas a tirar (el jeans, para que entre) (…) Espantoso. Y cuando después me vi en la grabación, era un chancho y dije ‘no más’. Porque además tampoco me había dado tiempo para hacer ejercicio. No voy al gimnasio pero (ahora) sí hago en mi casa. Entonces tengo sagrado esas dos horas que hago mi cuestión y pongo el YouTube y me incentivo", dijo Titi.