Fran García Huidobro responde pregunta sobre volver con Julio César Rodríguez

Ya se impuso la moda de responder las preguntas de los seguidores de Instagram y Francisca García-Huidobro es una de las que se da el tiempo de compartir con sus seguidores.

En esta dinámica, le consultaron si volvería con su expareja, aunque no le especificaron a cuál, ella descifró que se trataba de Julio César Rodríguez.

"Cada vez que me preguntan esto, me gustaría responder como: ¿con cuál de todos quieren que vuelva? Me imagino que es con Julio César… La verdad es que no", dijo Fran García-Huidobro con notable seguridad.

Seguidamente se sinceró sobre sus sentimientos hacia JC Rodríguez. "Nosotros nos queremos mucho, somos muy amigos, nos separamos hace ya 15 años. Para ustedes parece que fue ayer, pero en verdad ha pasado un siglo", explicó.

"La verdad es que no volvería con ninguno de mis ex. Con ninguno", sentenció la animadora de "Sigamos de Largo".