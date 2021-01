Tini Stoessel confesó que cortó toda comunicación con Sebastián Yatra a 8 meses del quiebre

La cantante argentina Tini Stoessel reconoció que cortó toda comunicación con el colombiano Sebastián Yatra y que nunca más volvieron a hablar a ocho meses del fin de la relación.

En conversación con el diario La Reforma de México, la ex Violeta de Disney, confesó que "no volvimos a hablar, ni a tener contacto".

Asimismo, la artista señaló que "espero que esté bien y siendo muy feliz. No tuvimos la oportunidad de hablar en persona, pero los recuerdos lindos seguirán estando. Formó parte de mi vida y de un montón de cosas muy hermosas".

La cantante también tuvo tiempo para referirse a sus cambios personales y cómo enfrenta la vida. "Me encontré conmigo misma desde otro aspecto. Antes las cosas me pasaban y no tenía tiempo de procesarlas porque ya estaba en otra cosa, en otro show, en otro país (…) Me podían pasar cosas tristes y no tenía tiempo de procesarlo, pero ahora que no se pudo viajar, que no hubo shows ni nada, me encontré conmigo misma enfrentando un montón de cosas", señaló.

Y cerró: "Estoy entendiendo de qué va la vida, cómo, cuál es el camino, equivocándome, descubriendo, arriesgándome, teniendo miedos, siendo segura e insegura al mismo tiempo… Todavía me falta crecer y aprender un montón de cosas, pero mi nuevo álbum (Tini Tini Tini) es amor, crecimiento y fuerza”