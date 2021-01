Chileno participó como extra en Vikingos y revela su increíble experiencia: "Nos tenían regalones"

Leandro Peña, un joven chileno que se encontraba estudiando inglés en Irlanda en 2017, se enteró que existía un casting para ser parte de la sexta temporada de Vikingos como extra y decidió postular. Siete meses después, en 2018, comenzó su experiencia como parte de la exitosa serie.

"Yo mido 1,76 metros de altura y en el casting vi a mucha gente que realmente parecían vikingos: hombres gigantes y con las tremendas barbas. Me tomaron fotos, llené un formulario y pensé que no perdía nada. En 2018 me avisaron que debía presentarme en Montes Wicklow, en Dublín, donde la serie tenía una especie de estudio. Pensé que era una broma", expresó el hombre de 28 años en entrevista con Las Últimas Noticias.

Al respecto, relató que "estuve seis días grabando, toda la jornada. Tuvimos una clase de cómo usar el escudo, espada y hachas (de utilería). Era tanta gente que a veces era un desorden. La idea era mostrar mucha gente, pero uno veía que las cámaras estaban sobre los personajes principales. Una vez me tocó grabar todo un día mojado a la orilla del mar de Irlanda, yo era del equipo ruso de Ivar (interpretado por Alex Hogh Andersen). Otro día a los extras nos hicieron grabar mientras subíamos y bajábamos corriendo un cerro varias veces".

Consultado si fue buena la paga por aparecer en Vikingos, Peña afirmó que "espectacular, 180 euros al día (cerca de 160 mil pesos) y nos tenían regalones, estábamos todo el día comiendo un festín muy bueno".

Finalmente, ante la pregunta si logró verse en pantalla, manifestó entre risas que "traté de verme en la serie, pero es imposible. A pesar de que éramos muchos extras, la escena está editada con la cantidad duplicada. Igual sé que estuve ahí por lo menos. Grabé sabiendo que no me iba a notar, porque había otros que daban la vida por ponerse bien delante de las cámaras. Sé que estoy en tres escenas".