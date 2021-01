Daniella Campos anunció su campaña como concejal para "ser como Lady Di"

La búsqueda de nuevos rostros para la Convención Constituyente ha sido una de las grandes tareas de los distintos sectores políticos y, junto con buscar en el mundo social, también se han abierto al de los famosos, como el caso de Daniella Campos.

Aunque no es un fenómeno nuevo. Por eso la periodista reconoció que ha tenido a algunas referentes que la lleven a dar este salto a la política y en conversación con La Cuarta aseguró que "quería ser como Lady Di".

"Yo tenía un sueño, en los años ochenta me inspiraba en Lady Di, ayudando a los que más lo necesitaban, quería ser como ella. Después de formar familia y con toda el agua bajo el puente que ha pasado, hoy he podido retomar ese sueño, ser útil desde el servicio público. Voy ayudar en la comuna que yo elegí vivir y en la que crecerá mi hija", dijo Campos.

La ex pareja de Iván Zamorano será candidata a concejal por Colina, como independiente en cupo de Evopoli, algo que calificó como "intenso", ya que "yo no soy una persona que crea en el sistema, me pasa lo que les pasa a todos los jóvenes de este país, que estamos hartos de la política antigua".

Campos también habló sobre los tumores benignos en su cerebro, confesando que ha llorado mucho y que su recuperación "ha sido más rápido de lo que yo esperaba, pero con las dificultades que eso conlleva, no es fácil. He tenido que estar yendo a controles de todo tipo y lamentablemente se me viene una nueva cirugía".

Daniella Campos también habló de su recuperación