José Antonio Neme le paró los carros a Marcela Cubillos: "Para qué entra en este juego twittero"

José Antonio Neme no aguantó más los ataques por Twitter. Si bien durante la mañana de este sábado se tomó con humor que nuevamente sea tendencia el hashtag "Fuera Neme de La Red", durante la tarde el periodista no aguantó que se sumara a los comentarios Marcela Cubillos.

La candidata a Constituyente que fue vocera del rechazo y aseguró que no sería candidata, defendió a Lucy Ana Avilés, calificando al periodista de "señor de ultra izquierda fanático", a lo que este le preguntó "para qué entra en este juego twittero".

José Antonio Neme respondió a quienes lo quieren fuera de la TV: "Ya se pasaron de onda" El animador de La Red se tomó con humor las críticas que ha recibido debido a sus agudos comentarios. No se hizo problemas y se fue a hacer deporte.

Neme habló en el programa Pauta Libre sobre los incendios, recordando al Supertanker y calificando a Avilés de "señora de ultra derecha fanática que manda aviones", a lo que ella respondió que es una "muestra muy clara del desprestigio del periodismo de hoy en día".

"Personas perdiéndolo todo y este señor no pierde oportunidad para atacar muy cobardemente, algo habitual en él. Fueron Muchos los que colaboraron el 2017″, agregó la dueña de Walmart.

Cubillos le dio su apoyo en la misma red social e ironizó señalando que "la 'señora de ultra derecha fanática que manda aviones'. Mi apoyo y gratitud por lo que hiciste en ayuda a las víctimas de esos incendios Lucy Ana ante los cobardes ataques del 'señor de ultra izquierda fanático' en ese programa de TV".

Pese a que Neme no se hizo problemas con el hashtag, el comentario de la esposa de Andrés Allamand no le gustó, por lo que respondió que "usted y su marido me conocen perfectamente. Es más, él conoce a mi familia y hace años me ofreció ser su jefe de gabinete cuando era senador. Para qué entra en este juego twittero, le mando un saludo".

