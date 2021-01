Carolina Escobar y Gonzalo Ramírez: "Encontramos nuestro ADN como programa"

Durante las últimas semanas, "Buenos días a todos" el matinal de TVN ha tenido un repunte en su sintonía, llegando en algunos momentos a marcar 10 puntos online. Lo que lo despegó del cuarto lugar en que se encontraba. Como ejemplo, en enero del 2020 promedió 3.9 puntos de rating y en enero 2021, en lo que va a la fecha, promedia 5.0 unidades. El repunte se atribuye a cambios tanto fuera como dentro de la pantalla, que incluyeron la incorporación en noviembre pasado de Carolina Escobar y Gonzalo Ramírez como animadores del espacio.

Ambos, con un pasado en el departamento de prensa de la estación, analizan los resultados auspiciosos.

¿Cómo toman el repunte del matinal?

CE: Felices, maravilloso, no hay mayor satisfacción ver qué nos están viendo, qué están dejando que los acompañemos y que nos acompañen a nosotros también.

GR: Contento porque no es solo el hecho de avanzar en rating, sino que es la importancia de eso, que no es un piso en la competencia, es que el objetivo que nos planteamos, el plan que estamos haciendo, tiene buena recepción. Por lo tanto, el camino que estamos tomando es el correcto y cuando encuentras ese camino y la gente lo valora, eso necesariamente va a generar muchas satisfacciones.

¿A qué atribuyen este éxito?

GR: A que encontramos el ADN de nuestra misión como programa, nosotros creemos que todos los programas de la mañana tienen un sentido. Y eso es lo que la gente premia y que creo que está agradeciendo que es lo que se espera del BDAT y que siempre fue importante en la televisión y que se espera de TVN. ¿Qué es lo que esperaría encontrar al prender este canal en la mañana? Estar en los temas importantes, de manera ágil, entretenida, enfocados en el servicio, orientar, acompañar y guiar a las personas en un momento que es muy relevante para Chile y el mundo.

CE: A eso sumarle, que en eso estamos los dos muy alineados, es un dar un servicio, aportar, construir de manera positiva, real a lo que está pasando, a lo que queremos que pase y además, de rato en rato, tirar una cuota de humor, porque reírse hoy día es fundamental.

¿Cómo se ha sentido con este nuevo rol?

CE: Si bien, pero yo soy bien cauta, no miedosa, pero si de pensar y analizar, me cuesta tirarme a la piscina de una, porque siempre puedes caer de guatazo.

¿Qué ha sido lo más fácil y lo más difícil de asumir el matinal?

GR: Para mi lo más fácil ha sido emprender este desafío al lado de la Carola y eso es muy distinto a que me hubiese tocado con otra persona, entre nosotros jamás ha habido competencia de quien habla más o habla menos. Porque aquí el que viene a triunfar solo se va a pique. Lo más difícil para mí, ha sido ser cada vez más yo, porque el rol en las noticias es completamente a la inversa. Y cuesta, pero me resulta cada vez más fácil y me siento súper bien de poder dar rienda suelta a mi forma de ser.

CE: Yo había hecho solo noticias hasta ahora, además en una escuela donde no muestras ni una mueca que pueda llevar a influir en la opinión de la gente. Y me castigué mucho las primeras veces que mostré que las cosas me afectaban. Lo otro es que es un programa muy dinámico y soy súper cuadrada. Lo más fácil sentir que estamos todos remando para el mismo lado.

¿Qué sello quieren darle al programa?

CE. El servicio

GR, Para mí también, que la gente sienta que estamos ayudando. Tener también ese minuto de otorgar ese minuto de relajo, pero no caer en la banalidad y en vicios que ha caído la tv. Hacerlo entretenido y reírnos con la gente

¿Cómo evalúan el escenario matinales?

CE. Es súper bueno tener competencia, si no hay uno se relaja. Por lo tanto tener programas que hagan bien las cosas al lado es fundamental.

GR. Hay una oferta diversa en la mañana, algunos han logrado consolidarse algunos con opinión, otros político y otro por la entretención. Nosotros encontramos el capitulo y dejamos de mirar para al lado para copiar.

No por menospreciarlo, sino para tener nuestro ADN.

¿Sienten que el programa debería tener más entretención?

GR. Me encantaría y ya llegará el momento porque nos hace bien. Pero ahora hay demanda de información, esto no será eterno. Giramos la antena ahora es el covid y mañana será otro tema

CE. Absolutamente, hay gente que cree que porque uno es periodista disfruta las malas noticias, pero hay minutos de distensión incluso en comerciales. Y si esos momentos lo podemos compartir, mejor.

GR. Cuando termina el programa, los camarógrafos aplauden. Eso habla de un equipo que está contento.