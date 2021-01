Fran García-Huidobro recordó cuando Kel Calderón le "paró los carros" por "jotearse" a Pablo Schilling

En su live junto a Ignacio Gutiérrez, Francisca García-Huidobro, recordó cuando Kel Calderón la acusó de "jotearse" a su pololo de aquella época, Pablo Schilling.

La animadora de "Sigamos de Largo", hizo el recuerdo y de cómo reaccionó en su momento: "La última vez que alguien me acusó de ‘tirarle los cagaos’ a su pololo fue Kel Calderón con Pablo Schilling".

"No te quiero recordar mi respuesta, que le dije ‘mijita, cuando yo tenía su edad, tenía un pololo mucho más buen mozo que ese’ (…) Y yo no me acuesto con niños, porque los que se acuestan con niños amanecen mojados", agregó.

"Algún día podríamos contar los secretos de ese VIP, pero qué posibilidad hay de que a mí me gusta un tipo como Pablo Schilling, en serio", dijo Francisca.