Jordi Castell indignado con CHV por repeticiones de "La Divina Comida": "Es una sinvergüenzura"

El fotógrafo y comunicador Jordi Castell, las emplumó contra Chilevisión. ¿El motivo? por las repeticiones de los capítulos de "La Divina Comida".

“El mío lleva 19 repeticiones”, dijo Castell, en cuyo capítulo emitido por primera vez el 4 de noviembre de 2017, también participaron Carolina de Moras, Giorgio Jackson y Solange Lackington.

“Lo que hace Chilevisión es una sinvergüenzura con todas sus letras”, precisó sin pelos en la lengua.

“Me han invitado varias veces a Pasapalabra en el último tiempo y no he querido ir porque creo que es… Y se los digo a las chiquillas que no es nada en contra de ellas, a las productoras periodísticas, las que me escriben… Porque igual encuentro que lo que hace Chilevisión es una sinvergüenzura con todas sus letras”, dijo.

“Los equipos, los camarógrafos, las maquilladoras, los tramoyas, los periodistas. Con todo mi respeto, no puedes ser tan cara de raja de estar pasándote por el aro el trabajo de tanta gente”, argumentó Jordi, al mismo tiempo que sostuvo que sólo le pagaron una vez.