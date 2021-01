Lisa Kudrow entrega detalles del reencuentro de Friends: "Ya hemos rodado algunas partes"

Durante meses los fans de Friends han debido esperar para poder ver el esperado reencuentro del elenco original, el cual se ha ido posponiendo producto de la pandemia de coronavirus.

Sin embargo, Lisa Kudrow entregó buenas noticias a quienes están deseosos de ver nuevamente a Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler y Ross en pantalla, a través de HBO Max.

La actriz señaló en "Literally", el podcast del actor Rob Lowe, que "ya hemos rodado algunas partes. Yo hice una pre-grabación así que definitivamente lo vamos a hacer porque ya rodamos algo".

Respecto a cómo será el especial, afirmó que no se tratará de un reboot de la serie.

"No es algo con guion. No estamos interpretando a nuestros personajes. Somos nosotros reuniéndonos, lo que simplemente no sucede mucho y nunca ha sucedido frente a otras personas desde 2004 cuando terminamos", expresó.

"Creo que va a ser genial", recalcó Lisa Kudrow.

Cabe recordar que el especial contará con la participación de los seis integrantes del elenco original: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer.