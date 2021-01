Rigeo afirma que está en contra del aborto y asegura que acepta "una funa por amar la vida"

A nadie deja indiferente el proyecto de aborto que inició su discusión en el Congreso, la semana pasada. Esta vez fue el turno de Rodrigo Del Real, de 39 años, más conocido como Rigeo.

El ex Mekano se declaró contra el aborto e incluso aseguró estar dispuesto a ser funado por su postura. Así lo hizo sabe Del Real a través de su cuenta de Instgram, donde subió un post donde se le ve abrazado a su hija, quien tiene el síndrome de Angelman.

En la publicación, Rigeo asegura: "Libre aborto quieren y está bien respeto su opinión… pero también libre opinión pienso".

El ex Mekano continúa: "Acá está mi hija, ella tiene Síndrome de Angelman, lo más seguro que muchas si leyeran qué significa este síndrome, abortarían y será su derecho, pero yo me quede con el derecho de mudarla de bañarla hasta que ella o yo nos vamos con Dios".

Respeto

"Aborto un tema a discutir, el cual apoyo, lógico que si apoyo eso, pero con las 3 causales. Créanme que yo se criar mucho mejor a un hijo que muchas que me escriben groserías por interno o públicamente. Una funa por amar la vida y hacer un llamado al sexo con responsabilidad, eso es todo. Si es así, acepto su funa".

"Siento que puedo opinar sobre lo que uno quiera, no me insulten, porque yo no insulte a nadie. Solo di mi opinión que es válida igual que la suya", asegura el posteo.

Rigeo vive la mitad del mes con sus tres hijos, mientras que el resto del mes los niños están con su madre.