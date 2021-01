Sergi Arola entrega detalles de su relación amorosa: "Hay días que para mí hacerle el amor a Fran es prepararle la cena"

Sergi Arola dio una entrevista a "Pijama party", el programa que conduce Diana Bolocco y Martín Cárcamo a través de Instagram.

Allí, el chef español entregó detalles de su relación amorosa con la enfermera chilena Francisca Laree, quienes contrajeron el Acuerdo de Unión Civil en diciembre pasado.

Acorde a lo consignado por Glamorama de La Tercera, el chef entregó en el espacio detalles de cómo fue el período de siete meses que debieron pasar separados producto de la pandemia, reencontrándose en septiembre pasado.

"En el ámbito de la pareja estuvimos separados por un océano, una cordillera, el Amazonas, que tampoco está mal. Sin embargo, en ningún momento en todo este tiempo me sentí solo. Porque realmente entendía, aparte que estábamos permanentemente conectados por videollamadas, mensajes, yo trataba de mandarle todo mi apoyo desde España, ella a su vez trataba de que en ningún momento me sintiera solo", señaló acorde a lo citado por el medio.

"Y me di cuenta de que en una relación, cuando fluye en ambos sentidos no existe la distancia. Cuando no fluye es cuando necesitas la proximidad, porque sin proximidad no hay nada. Cuando fluye una relación se va compactando en el día a día, en esos pequeños momentos, en esas opiniones comunes, te das cuenta que la distancia no es un enemigo. Al contrario, te permite estar mucho más unido", expresó.

"Hay días que para mí hacerle el amor a Fran es prepararle la cena. Ella se levanta a las seis de la mañana para ir a trabajar, yo me levanto con ella, desayunamos juntos, le preparo el desayuno mientras ella se arregla y ya luego se va a trabajar, y yo me pongo a ordenar la casa", afirmó.

De igual manera, relató que "durante la pandemia, imagínate, habían cinco horas de diferencia entre España y Chile, fíjate lo que yo hacía: si ella se levantaba a las seis de la mañana, a las 12 desayunaba yo, me preparaba mi café, me preparaba mis galletas, me preparaba mi yogur, me sentaba adelante, me ponía la mesita, ella se ponía la mesita, y era como si estuviéramos desayunando cara a cara. A la hora de comer lo mismo".

"Cuando ya tienes otra edad, al final el poder hablar, desahogarte del trabajo, de cosas que ves por la tele, también forma parte de esa terapia de pareja. Entonces me he sorprendido con una concepción muchísimo más madura, centrada y mejor armada de una relación de pareja de la que había tenido posiblemente en muchos años", remató Arola.

Revisa las palabras de Sergi Arola