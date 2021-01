Yamila Reyna comparte romántica foto con Diego Sánchez: "Me haces bien"

Yamila Reyna confirmó en diciembre pasado su relación amorosa con el arquero de Unión Española, Diego Sánchez.

Días después, entregó detalles sobre su presente con el portero, en entrevista con Las Últimas Noticias.

El caso de Elisa Lam: el terrorífico e inquietante video del ascensor del Hotel Cecil llega a Netflix La muerte de Elisa Lam, uno de los casos más intrigantes y perturbadores de los últimos años, se estrenará el próximo 10 de febrero.

"Yo no sabía quién era ni nada. Empezamos a hablar y me encantó porque me invitó a almorzar. Fue un caballero. Al final, la que lo invitó a cenar fui yo porque no tenía tiempo antes de irme a Argentina", expresó al matutino.

De igual manera, expresó que "antes de mi viaje (fue a ver a su familia a Córdoba) nos vimos dos veces. Fue un flechazo. Él juraba que yo no lo iba a pescar y yo pensé 'es un pibe más chico que yo (ella tiene 42 años y él 33), jugador, yo no soy de ese mundo, lo voy a ver una vez y chao'. Y la verdad es que fue un flechazo. Desde el primer día que tuvimos muy buena onda, nos reímos muchísimo, tenemos el mismo humor".

Yamila Reyna y su romance con Diego Sánchez: "Estoy viviendo una relación muy sana, muy linda" La actriz argentina y el arquero de Unión Española entregaron detalles sobre su relación amorosa.

Mientras que en las últimas horas, Reyna compartió una imagen en Instagram, en donde aparece junto a Sánchez.

"Me haces bien", señaló en la publicación la actriz argentina.

Revisa la publicación de Yamila Reyna