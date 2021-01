Claudia Conserva desclasifica desubicado comentario del "Chino" Ríos

Cuando en el programa Milf conversaban sobre los comentarios ofensivos por el físico, su conductora Claudia Conserva, acompañada por las nuevas panelistas del espacio, Berta Lasala, Majo Torrealba y su hermana Fran Conserva, preguntó: "¿Saben quién me gordeó una vez?", antes de revelar el incómodo momento.

"Me dolió igual, era chica sí, tenía como 17 años y era gorda, un poquito… el ‘Pollo’ (Valdivia) me llevaba al Lomitón y yo pensaba que la hacía y me comía unos lomitos con papas fritas así de grandes (indicando con las manos) y me lo comía todo”, partió contando, consigna el portal Página 7.

Luego contó la infidencia: “Y cáchate que el ‘Chino’ Ríos, en esa época como de TV Grama, le preguntaron por ene mujeres chilenas, ‘cabras’ de la época, a ver cómo las encontraba y yo dije: ‘oh, sale mi foto… a ver’ y el ‘Chino’ Ríos dice: ‘sí, es linda pero un poco gorda’… me dolió hasta el alma", afirmó Claudia Conserva.