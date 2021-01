Claudio Borghi se queda sin pantalla: no ha renovado contrato con TNT Sports

El pasado domingo el CDF pasó a llamarse TNT Sports, llamando la atención la ausencia de Claudio Borghi en las pantallas.

En conversación con Las Últimas Noticias, el entrenador señaló al respecto que "no he renovado contrato por el momento, estamos en conversaciones".

"Tenía cuatro obligaciones dentro del canal: un partido semanal, la Selección (chilena) y dos programas. No es tanto el horario, sino que estemos de acuerdo en que el esfuerzo que significa tu trabajo, sea recompensado con lo que quieres", expresó.

El campeón del mundo con Argentina admitió que es fregado para negociar, afirmando que renueve o no con el canal, espera poder comenzar nuevos proyectos este 2021.

"Tampoco he sido una persona que está metida mucho en una actividad, siempre me gusta reinventarme y hacer cosas diferentes, pero cuando van pasando los años, ya tengo 56, uno dice qué empiezo ahora con las mismas ganas y fuerzas de antes. Proyectos hay, tengo ganas de estudiar algunas cosas, como inglés, que lo hablo poquito", afirmó.

"En mi caso, proyecciones no tengo, porque en el mundo de la televisión uno no se puede proyectar mucho, o le gustas a la gente o no le gustas", señaló.

Finalmente, consultado si volvería a entrenar algún equipo, Borghi indicó que "siempre hay ofertas de trabajo y como antes tenía responsabilidades, ahora no tengo nada. Hay tiempo para ver cosas".