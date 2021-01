Fallece David Richardson: destacado escritor de icónicos capítulos de "Los Simpsons" y "Malcolm"

David Richardson, escritor y productor de series como "Los Simpsons", "Malcolm" y "Two and half men", falleció a los 65 años.

El hecho fue confirmado por su familia al portal estadounidense Deadline, indicando que la causa del deceso fue una insuficiencia cardíaca después de haber luchado 30 años contra el cáncer.

En la actualidad, Richardson se desempeñaba como productor ejecutivo de la serie animada de Netflix "F is for Family", de la cual había escrito cinco capítulos.

Michael Price, uno de los creadores de la citada producción junto a Bill Burr, señaló sobre la muerte del guionista que "nunca olvidé lo genial que era como escritor, corredor de espectáculos y amigo".

"Cuando tuve la oportunidad de convertirme en showrunner en F is for Family, él fue la primera persona a la que llamé para agregar al personal. Desde el primer día del programa, él fue mi mano derecha, siempre lanzando grandes bromas, magistral con la historia y simplemente un gran, gran tipo. Sus huellas digitales están en cada fotograma de nuestro programa y su pérdida es inconmensurable para mí", expresó.

Cabe menciona que David Richardson había celebrado su cumpleaños en la última Nochebuena junto a su familia.

Revisa algunos de los capítulos que escribió David Richardson

Here is last year’s thread for “Homer Loves Flanders,” written by David Richardson, who we sadly lost earlier today from heart failure. https://t.co/zQjT77KA9r

— On This Day in Simpsons History (@dailysimpsons) January 19, 2021