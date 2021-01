Hugo Valencia se fue de lengua: aseguró que Nacho Gutiérrez pidió que lo echaran del "Buenos Días a Todos"

Hugo Valencia lo contó todo…sin filtro. En el live de Instagram junto a Sergio Rojas, el periodista confesó que Ignacio Gutiérrez habló con los jefes para que lo echaran del "Buenos Días a Todos".

Valencia estuvo dos años trabajando en el matinal de TVN, hasta que lo despidieron en 2020.

"Después me conoció y no le caí bien. Nada. Siento que después como que quiso sacarme, hablaba con los jefes para que me echaran y todo, pero como yo hacía bien la pega aguanté ahí un buen rato”, dijo Valencia.

Además, explicó que antes de tomar la decisión de irse del "Bienvenidos" a TVN, Nacho Gutiérrez "me escribía por WhastApp para convencerme, porque yo no sabía bien. Si él como que quería que yo me fuera. Después me conoció y dijo ‘en la que me metí’”.