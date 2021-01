Director de videos de Britney Spears y Taylor Swift vivió el sismo en Chile: "El hotel se mueve como loco"

Joseph Kahn, director de videos de artistas como Britney Spears, Faith No More, Backstreet Boys y Taylor Swift, se encontraba en Chile cuando ocurrió el sismo de 6,5 que tuvo como epicentro la ciudad argentina de San Juan.

El movimiento telúrico se percibió a las 23:46 horas y en nuestro país se sintió entre las regiones de Atacama y del Maule.

Kahn reaccionó en su cuenta de Twitter al temblor, afirmando que "Cool ¡Un gran terremoto en Chile! Estoy en él. El hotel se mueve como loco".

De igual manera, señaló que él vive en Los Angeles en Estados Unidos, así que está habituado a los temblores.

"Estoy en un piso alto de un hotel, así que el edificio se balanceó más", expresó.

Finalmente, se burló de sí mismo, afirmando que "este terremoto fue más largo que mi carrera como director de películas de estudio".

En ese sentido, Joseph Kahn ha dirigido películas como "Torque" (2004) y "Castigo sangriento" (2011).

En tanto, ha sido responsable de videos como "Toxic" de Britney Spears, "Last Cup of Sorrow" de Faith No More y "Hero" de Enrique Iglesias.

For all of you thinking I'm some kind of pussy, I'm from Los Angeles. I know my earthquakes. I'm on a high floor in a hotel so the building swayed more. Gracías.

— Joseph Kahn (@JosephKahn) January 19, 2021