Meghan Markle y el príncipe Harry atraviesan duros momentos

Según dos fuentes muy cercanas a la pareja la serie de conflictos familiares del último año los afectó profundamente.

En el 2020 el hijo menor de Lady Di y su esposa se instalaron en los Estados Unidos, y si bien ahora parecen estar tranquilos, un periodista que sigue muy de cerca la actividad de la pareja aseguró que los conflictos suscitados con la familia real británica dejaron marcas en el príncipe y la ex actriz.

Tom Bradby fue quien filmó el documental de la gira del príncipe por África en 2019 y lo conoce desde la adolescencia. El afirmó que Harry está desconsolado por su separación de la realeza.

Según el periodista, el 2020 fue un año muy difícil para el duque y todavía existen “muchos sentimientos heridos de todas las partes”. Si bien para Tom esto no representa ningún tipo de arrepentimiento, la decisión de abrirse su propio camino fue un tanto dolorosa.

“Creo que Harry está desconsolado por la situación con su familia, que claramente no es la ideal. Ha sido un año muy difícil para todos. Hasta cierto punto me sentí un poco atrapado en medio de todos ellos con ese documental en África. Era una posición muy incómoda para mí. Ésa es, en cierto modo, la razón por la que siempre soy reacio a decir algo más, porque no quiero empeorar nada ni interponerme en nada”, declaró a la prensa británica.

Luego resumió: “Creo que en realidad son bastante felices, pero luchan por su posición en la vida, como todos lo hacen. Creo que al príncipe William tampoco le está resultando fácil”.

Una fuente anónima muy cercana a Meghan contó cómo le afectó a ella toda la situación, además del hecho de que su hermana paterna, Samantha Markle, está próxima a lanzar su libro, "El diario de la hermana de la princesa arrogante, parte 1".

El escrito promete generar una gran polémica. Según la fuente, Meghan tiene “el estómago revuelto” por la expectativa que genera el lanzamiento del libro.