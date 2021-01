Savka Pollak y su candidatura a alcaldesa de Macul: "Me motivó el querer ayudar desde el servicio público"

Savka Pollak oficializó hace algunos días su candidatura a la alcaldía de Macul, donde será la carta de Chile Vamos para medirse ante el actual alcalde, Gonzalo Montoya, quien va a la reelección.

A través de su cuenta en Instagram, la periodista señaló que va como independiente con el apoyo de Chile Vamos.

"Hoy les quiero contar que pongo mi corazón en un nuevo desafío. Durante estos últimos años a través de la creación de comunidades he conocido tantas historias y vidas que me han remecido y me dan la fuerza y las ganas para desarrollar mi vocación de servicio que cada día es más fuerte", expresó.

"Hace un tiempo vengo recorriendo la comuna de Macul, conversando con vecinos y vecinas sobre sus inquietudes, escuchando ideas y propuestas. Estoy convencida que las municipalidades son una plataforma de cambios importantes y que son las primeras ante las necesidades de las personas. Han sido los alcaldes en esta época de dificultades el puente entre la ciudadanía y el Gobierno", agregó.

"Es por eso que me postularé como alcaldesa de Macul, porque los he ido conociendo, me han contado sus vidas, problemas, pero también sus alegrías", señaló.

En conversación con La Cuarta, Savka Pollak afirmó que "me motivó el querer ayudar desde el servicio público a mejorarle la vida a las personas. Lo vengo haciendo hace bastante tiempo a través de espacios dedicados a promover emprendimientos, como es el caso de Mujeres en Tribu, instancia donde abordamos temas e intercambiamos propuestas para impulsar el desarrollo de las mujeres".

Respecto a las críticas a los rostros de TV, señaló que "siempre puede haber prejuicios, ya sea por desconocimiento o por percepciones a partir de estereotipos".

Por último, consultada sobre cómo lucha con eso, la animadora expresó que "en la medida que las personas se conocen, esos prejuicios quedan de lado. Y eso es lo que estoy haciendo con los vecinos de Macul. Quiero seguir ayudando como sea a todos sus habitantes".