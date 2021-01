La rabia y pena de Thalía: denuncia malos tratos a su abuela en casa de reposo

Ni los famosos se salvan. Thalía denunció a través de redes sociales, de los malos tratos y pocos cuidados que recibió su abuela en una casa de reposo.

La cantante escribió en Instagram que "hoy 18 de enero del año en curso, deberíamos de estar celebrando el cumpleaños 103 de nuestra amada abuela, doña Eva Mange Marquez. Mas, lejos de una celebración, nos encontramos en una situación de angustia y gran sorpresa ya que hemos encontrado a nuestra abuela en condiciones totalmente inaceptables".

Pero la hermana de la cantante, Laura Zapata, denunció que el maltrato que su abuela la tiene con nueve escaras, también conocidas como úlceras de presión.

"Estos son los 'cuidados' que le han procurado a mi abuela. Tiene 9 escaras decúbito", explicó. "No puedo creer que esto esté sucediendo. Situación que me ocultaron durante todo este tiempo. Hoy por fin pude ver todo el daño ocasionado. He tomado cartas en el asunto. Cárcel a los responsables", señaló la revista People.