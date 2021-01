"The Boys" se supera a sí misma: nueva temporada tendrá una "Herogasm", o sea una orgía de superhéroes

"The Boys" no es cualquier serie. Para los que no han sido atrapados por una de las entregas más exitosas de Amazon Prime, en una de sus primeras escenas, un superhéroe choca por error con una joven y la desintegra a vista y presencia de su novio, quien sólo se queda con las manos de la joven.

Ese es el estilo de esta serie donde todas las clasificaciones de advertencia para contenido fuerte se han pequeñas. "The Boys" está basada en un cómic de Garth Ennis y Darick Robertson, que en líneas generales gira en torno a un grupo de superhéroes con diversos superpoderes que básicamente son unos sicópatas y desadaptados sociales, manejados por una empresa que desafía al propio gobierno. Todo esto cubierto para la opinión pública, donde los superhéroes son vistos como personas de alta moralidad, conservadores e incluso cercanos a la religión.

Amazon

Orgía

Tal ha sido el éxito de la entrega que los fanáticos esperan con ansias la tercera temporada de la historia, cuyas grabaciones se ha visto postergadas por la pandemia. Pero el guionista y piedra angular del éxito de la serie, Eric Kripke ya está de cabeza trabajando en la nueva tanda de episodios.

En medio de este trabajo, Kripke hizo un adelanto en sus cuenta de Twitter que le voló la cabeza a muchos fans: se viene un "Herogasm"… y ¿qué es un herogasm? Pues muy simple: una orgía de superhéroes que dura un día donde básicamente está todo permitido… Sin más ni menos.

El tuits de Kripke fue categórico: “Desde el día uno todos me desafiaron a hacer este episodio. ¡Desafío aceptado, cabrones!”, tuiteó junto a la portada del guión del episodio que se llamará simplemente "Herogasm".

Ahora sólo queda ver si "The Boys" se puede superar a sí misma.