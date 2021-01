Zendaya continúa su buen momento con elogiada película para Netflix

Con apenas 24 años, Zendaya vive un gran momento profesional. Está pronta a estrenar la película "Malcolm & Marie" en Netflix con John David Washington como coprotagonista, mientras está rodando una secuela aún sin nombre de "Spider-Man" y aparecerá en el esperado remake del clásico de ciencia ficción "Dune".

Como si fuera poco, en agosto, la joven nacida en California en 1996 consiguió un gran logro. Se alzó como la actriz más joven en hacerse del Emmy a Mejor actriz gracias a su rol protagónico en "Euphoria", de HBO. Nada mal para una ex chica Disney, quienes lamentablemente suelen hacer más noticia por sus escándalos que por su trabajo.

Porque aunque hoy Zendaya brilla por sus roles tuvo un comienzo bastante típico para el grueso de los niños que se crían buscando un lugar en la industria del espectáculo estadounidense. Cuando pequeña hizo comerciales y tras ser descubierta por el agente de Miley Cyrus, quien la ayudó a convertirse en una chica Disney gracias a roles en "Shake it up" y "K.C. Undercover"

Pero Zendaya parece tener poco en común con quienes han comenzado sus carreras de la mano del ratón más popular del universo. Pues, a diferencia de Lindsey Lohan y la misma Cyrus, por ejemplo, se ha alejado de los tabloides y ha logrado tener una carrera en el canto y la actuación que son un ejemplo de una niña estrella que tuvo una buena transición hacia la adultez y ahora es simplemente una estrella que se desempeña sin problemas en distintos géneros, además de grandes blockbusters o cintas más íntimas de corte independiente.

Sus motivaciones profesionales no son sólo aparecer en pantalla. Según explicó a Entertainment Weekly hace ya tres años,con "K.C. Undercover", serie de la cual fue productora, "Lo principal para este programa fue el empoderamiento: especialmente el empoderamiento femenino". Por ello, quería un personaje femenino fuerte al que los jóvenes, mujeres y hombres, pudieran admirar.

Lo nuevo de Netflix

Su nueva cinta, "Malcolm & Marie", será lanzada para calzar con la temporada de premios. Es decir, cumpliendo los plazos para que la producción que llega el 5 de febrero a Netflix pueda acceder a nominaciones del cine del invierno boreal. Pero su origen tiene poco que ver con eso.

Según medios como The Hollywood Reporter, fue un modo de ayudar a parte del equipo de trabajo tras la serie "Euphoria", una vez que HBO se vio obligada a frenar el proceso de rodaje debido a la pandemia. Fue en ese momento que la joven protagonista le pidió a Sam Levinson, director de "Euphoria", que escribiera un guión que se pudiera rodar de tal manera de minimizar la posibilidad de contagios. Para eso se hizo una estricta cuarentena previa y sólo podía haber 12 personas en el set, lo que obligó a la joven a hacerse cargo de su maquillaje y peinados, algo impensado en Hollywood. La idea central era seguir trabajando para apoyar económicamente al equipo técnico.

El resultado es una cinta a blanco y negro sobre lo que ocurre luego de que un joven director de cine (John David Washington) olvida agradecer públicamente a su esposa (Zendaya) luego de que el filme en que lleva años trabajando comienza a generar buenas críticas. La cinta generó una guerra de ofertas tras presentar unos minutos ante posibles distribuidores. Batalla que finalmente ganó Netflix tras desembolsar US$ 30 millones, monto que en parte fue donado para apoyar la industria.

Según explicó a GQ, este papel llegó en un momento en que necesitaba algo distinto "Sentía que muchos de los roles que estaba leyendo, especialmente los femeninos, podían interpretarse como si fuera la misma persona y habría dado lo mismo".

Además de su rol protagónico, la joven es productora ejecutiva de la cinta. Una labor que también tendrá en "A white lie" y eso le permitió tener voz en todo el proceso.

Respecto a "Malcolm & Marie" la actriz dijo a Deadline que era particularmente especial porque fue escrito para ella. "Era mi rol de ensueño. No podía creer que podía interpretarlo del modo en que quería, que no debía responder a nadie aparte de la gente a quienes respeto trabajando ahí cada día".