"El ambiente se puso bien enrarecido": Caniulef contó los detalles de su abrupta salida de "Bienvenidos"

A dos meses de su regreso al matinal de Canal 13, "Bienvenidos", Andrés Caniulef salió de la pantalla abruptamente, pese a que cuando volvió estaba dichoso.

¿Qué pasó? El periodista reveló los detalles en Me Late Prime.

Andrés Caniulef alcanzó a estar dos meses en "Bienvenidos": confirmaron salida del periodista Desde Canal 13 indicaron que dejaron una puerta abierta para que Andrés Caniulef aparezca en el programa en el futuro.

"Desde mediados de diciembre, donde el ambiente se puso bien enrarecido, es el momento en el que yo me empiezo a dar cuenta que no había mucho futuro. Al menos para mí, en el mundo del espectáculo o en lo que ellos habían propuesto y para lo que me habían llevado", relató el periodista.

Los detalles de la salida de Caniulef

Y es que a pesar de que el ofrecimiento que le habían hecho era para hablar de espectáculos, eso sólo se habría cumplido las primeras semanas. "Una situación que se dio dos semanas y al correr del tiempo, lamentablemente, la situación comenzó a enrarecerse y luego se evitó hacer espectáculos. Entremedio me entero que la Cecilia (Gutiérrez) va a hacer dos días y yo voy a hacer tres. Todas estas cosas se van comunicando tardíamente", agregó.

"Ahí es cuando uno sabe que estas cosas hay que mirarlas desde el lado más frío. Efectivamente para mí era una oportunidad de trabajo y lo estaba viviendo y aprovechando de esa forma, como una oportunidad de trabajo hasta lo que durara", detalló.