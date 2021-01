Las reflexiones de Héctor Noguera sobre la situación de los adultos mayores: "En general hay un gran temor de llegar a la vejez"

Héctor Noguera se refirió a la situación que viven los adultos mayores, señalando que "en general no se quiere a los viejos". Además, criticó las pensiones.

En conversación con el podcast "Reyes del drama", el destacado actor y quien recibió en 2015 el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales de Chile, reflexionó sobre la situación de los adultos mayores.

Al respecto, afirmó que "en general no se quiere a los viejos. No se si en alguna parte nos quieren mucho, pero en general hay un gran temor de llegar a la vejez".

"Todos nos defendemos mucho, nos cuesta llegar y cuando llegamos nos cuesta aceptar que ya somos viejos. Entonces es una lucha constante y se supone que tu trabajo depende también de la edad que tienes", expresó.

En ese sentido, indicó que "si a una persona, si la echan de su trabajo a los 40 o 50 años, siente que su mundo se derrumbó, siente que ya no va a encontrar otro trabajo y en esa edad se está en la mitad de la vida".

"Hay una discriminación, indudablemente que hay. Se siente en muchos aspectos, se siente desde cierta amabilidad, desde que te dicen ¿Cómo está, abuelito?’. Pareciera cariñosa la frase, cómo esta abuelito, pero la palabra abuelito te ubica en un lugar con el cual todo el mundo se siente derecho de ser protector o, al revés, de insultar o menospreciar", manifestó.

"Entonces claro, hay una discriminación. Uno ve que hay tantas personas mayores de mi edad que están en hogares clandestinos que ni siquiera tienen autorización para ser un lugar de acogida", agregó.

Héctor Noguera afirmó además que "la gente se sorprende mucho si uno es creativo. A mi edad se puede, porque muchas veces a mi edad la gente tiene el tiempo que antes no tuvo para hacer lo que quiere, para hacer lo que le gusta. Muchas personas siempre quisieron realizar una actividad artística y nunca la pudieron hacer porque siempre tuvo que primar la sobrevivencia, la necesidad económica y muchas veces ya de mayor tienes el tiempo y puedes crear".

"También es por eso que es tan importante que las pensiones sean dignas. Tú no puedes ser creativo si tienes una pensión de porquería que no te sirve para nada y que tienes que estar pensando en cómo vas a pagar, si es que te alcanza para pagar las cuentas más básicas. Por eso también las pensiones son una discriminación en si mismas tremendamente. No se le da a la gente mayor la facultad de estar tranquila y poder crear", remató el actor.