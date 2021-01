Jennifer López actuó en el cambio de mando de Estados Unidos con un potente mensaje en español

Jennifer López fue la encargada de interpretar un par de canciones en la previa al juramento de Joe Biden como nuevo presidente de Estados Unidos.

La cantante puertorriqueña interpretó This Land Is Your Land y America, The Beautiful, en la entrada del Capitolio ante la atenta mirada del nuevo mandatario y su vicepresidenta Kamala Harris.

En la actuación que fue transmitida en vivo, J-LO sorprendió con un fuerte mensaje en español: "Una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos", gritó ante la mirada de todos los presentes.

Más tarde, el propio Biden dijo lo mismo en inglés: "en este terreno sagrado, donde hace algunos días la violencia sacudió los fundamentos del Capitolio, nos unimos como una sola nación, bajo Dios, indivisible, para proseguir con la transferencia pacífica del poder".

Antes de J-LO actuó Lady Gaga, quien antes había participado en el cierre de campaña de Biden, y esta vez repitió su actuación con el himno de Estados Unidos.

Revisa la presentación de Jennifer López