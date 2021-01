Polémica por repeticiones de "La divina comida"

Fue el fotógrafo Jordi Castell el que encendió las alarmas con respecto a las repeticiones de "La divina comida" en CHV. El espacio, que hace un par de semanas debutó con una nueva temporada en el horario prime, durante la semana, emite capítulos en la tarde, todos repeticiones de ciclos pasados. En el caso de Castell, aseguró en su Instagram Live que el episodio que fue emitido en noviembre del 2017 ha sido re emitido 19 veces.

“Me han invitado varias veces a Pasapalabra en el último tiempo y no he querido ir porque creo que es… Y se los digo a las chiquillas que no es nada en contra de ellas, a las productoras periodísticas, las que me escriben… Porque igual encuentro que lo que hace Chilevisión es una sinvergüenzura con todas sus letras”, dijo Castell, a lo que su entrevistado, "Nacho" Pop agregó, que en su caso, han sido 14 veces las que se ha repetido el episodio en que participó. "Las tengo contadas", aseveró.

El reclamo de ambos tiene que ver no solo con que se paga solo una vez la participación, sino que también por el trabajo de producción que hay detrás. “Los equipos, los camarógrafos, las maquilladoras, los tramoyas, los periodistas. Con todo mi respeto, no puedes ser tan cara de raja de estar pasándote por el aro el trabajo de tanta gente”, recalcó el conductor.

En CHV no se refirieron al tema, Publimetro tuvo acceso al contrato tipo que deben firmar los participantes del espacio a cargo de la productora Chasqui, en el que en uno de sus artículos, se estipula el tema de las repeticiones, dejando la libertad del canal de emitir las veces que estime necesario.

"TERCERO: El PARTICIPANTE conviene y acepta que toda las creaciones, grabaciones, actuaciones y derechos de imagen del PARTICIPANTE en el PROGRAMA, realizadas durante la vigencia de este contrato, son de dominio único, absoluto y exclusivo de CHILEVISIÓN y/o del cesionario de este, pudiendo CHILEVISIÓN o su cesionario disponer libremente de los materiales obtenidos, cuantas veces lo estimen necesario, aun después de la vigencia del presente contrato. Serán en beneficio de PARTICIPANTE los derechos irrenunciables que establece la Ley Chilena".

Aunque los espacios de CHV no son los únicos blancos de críticas de los artistas, también lo son las rutinas de los humoristas. Así lo hizo saber Bombo Fica en una entrevista, donde comentó que debió conversar con Canal 13 por las repeticiones de sus rutinas. Es por esto, que al momento de firmar su contrato para el Festival de Viña del Mar, estipula un número de repeticiones A mí lo que me molesta es prender la tele y que nadie me avise que estoy ahí. Lo cortés no quita lo valiente. Cuando los canales creen que son patrones de fundo, y el peón tiene que aguantar lo que sea porque es el patrón, el que manda, yo me rebelo. Y me he rebelado siempre, en lo personal, en lo político. Sentirme manoseado de esa manera, me molesta", expresó el humorista.