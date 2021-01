Tom Holland rompió su computador cuando supo que sería Spiderman y revela la inesperada forma en que se enteró

Tom Holland dio a conocer detalles del proceso de audición en el cual logró el papel de Peter Parker en Spiderman, revelando además cómo fue que se enteró que logró el rol.

El actor conversó con Daniel Kaluuya (W´Kabi en "Black Panther") en una charla virtual en Actors on Actors en Variety, en donde aseguró que el proceso de audición "fue horrible".

"Fueron siete meses de audición. Debo haber hecho seis audiciones y no te dicen nada", expresó.

En ese sentido, relató que "volé a Atlanta, y estábamos yo y otros seis niños, y Robert Downey Jr. estaba allí, así que todos probamos con Downey, lo cual fue una locura. Salió tan bien. Es la mejor audición que he hecho en mi vida, él y yo nos estábamos burlando el uno del otro".

"Mis agentes me dijeron que a Marvel le gusta que aprendas las palabras exactamente, no puedes improvisar. Y luego, en la primera toma, Downey cambió completamente la escena. Empezamos a hacer riffs entre nosotros, y quiero decir, pese a que pueda sonar un poco como un idiota, que llamé a mi madre después y le dije: ""Creo que lo tengo"", afirmó.

Tom Holland contó que después pasaron seis semanas y no tuvo noticias sobre el papel, hasta que debió volar nuevamente con otro de los actores postulantes a Atlanta a hacer una escena de pelea con Chris Evans.

El actor expresó que "salí a jugar golf con mi papá. Perdí y estaba molesto, y recuerdo que fui a mi teléfono y revisé Instagram, y Marvel había publicado una foto de Spiderman, de la caricatura. Y en este punto, había asumido que no lo había conseguido, porque nadie me había llamado".

Esto hasta que finalmente se enteró que había logrado el papel. "Cogí mi computadora y mi perro estaba sentado a mi lado. Escribo 'Marvel'. Aún tengo el artículo guardado en mi computadora. Decía: 'Nos gustaría presentar a nuestro nuevo Spiderman, Tom Holland'. Rompí mi computadora, porque la lancé al aire. Se cayó de mi cama; mi perro se volvió loco. Corrí escaleras abajo. Le estaba diciendo a mi familia: '¡Conseguí el papel! ¡Conseguí el papel!"".

"Y obviamente, eso fue justo en el momento en que Sony fue pirateado, por lo que mi hermano, Harry, que es bastante experto en tecnología, dijo: 'No. No hay forma de que eso sea real. Te habrían llamado. Han sido pirateados'. Y luego el estudio me llamó y me dio la noticia. Fue tan extraño cómo sucedió", remató Holland.