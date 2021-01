Vanessa Aguilera y su relación amorosa: "Estaba súper consciente de que la diferencia de edad les iba a chocar"

Vanessa Aguilera, la recordada "Little Claudia" de BKN, presentó hace unas semanas atrás a su pareja a través de redes sociales.

La cantante, quien se encuentra radicada en México, subió una foto a Instagram junto a Manuel Virgilio González, recibiendo algunos comentarios que la criticaban debido a que el hombre es mayor que ella.

En conversación con La Cuarta, Aguilera señaló que "estoy en momentos de mucha felicidad y plenitud. Si contara mi vida podría escribir un buen libro, ¡jajajá! Recibí muchas criticas, pero estaba súper consciente de que la diferencia de edad les iba a chocar".

"Al final, me preocupa lo que piense mi familia y tengo el apoyo de ellos. Acepto todo tipo de opiniones, pero con altura. Igual hubo comentarios donde faltaron el respeto, pero bueno, así son las redes", expresó.

De igual manera, se refirió a los memes que surgieron tras la fiesta clandestina en Cachagua, en donde se decía que "Little Claudia" filtró los audios en venganza hacia sus amigos.

"Algo me comentó mi mamá de la fiesta, pero la verdad me da gusto que me recordaran, lo encuentro genial. Me impresiona cómo la gente aún piensa con mucho cariño en mi personaje. Todavía me dicen ‘Little Claudia’, jajajá’", afirmó.

En ese sentido, indicó que "me da emoción y orgullo. Dediqué muchos años de mi vida a grabar BKN, aprendí demasiado y crecí. Fue uno de los proyectos más largos de mi vida. Sólo espero regresar pronto a Chile para presentar mi música y reencontrarme con la gente".

Por último, Vanessa Aguilera señaló que su personaje tenía parecidos con ella. "Era una niña de Temuco, igual que ‘Claudia’. Cuando leí el personaje pensé inmediato que era para mí, porque más encima tenía que cantar y tener acento sureño, algo que traía en la sangre", remató.