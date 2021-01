Jean-Philippe Cretton está de cumpleaños: madre le dedica emotivo saludo y muestra fotos de su infancia

Jean-Philippe Cretton cumplió 36 años este jueves, recibiendo un emotivo saludo de su madre a través de Instagram.

"Recuerdo esa mañana del 21 de enero de 1985…8.00 am. Siempre tu papá se iba temprano a trabajar…ese día se demoró un poco mas. Menos mal!!! Porque ya querías llegar. Y también queríamos conocerte …tenerte en nuestros brazos, así que raudos a la clínica", comienza la publicación escrita por Ana Victoria Vásquez.

"Y así comenzó nuestra vida juntos con lo lindo y lo difícil pero siempre rica, amorosa, de compinches y llena de cuidados, ñuñucos, consejos y amor del bueno", expresó.

"Gracias a Dios que me ha permitido poder estar contigo una vez mas. No sabes la alegría indescriptible que he sentido de haber podido venir y de estar contigo hoy, con Moanita y tu hermana", agregó.

De igual manera, recalcó que "eres un hombre bueno y honesto….y un hijo preocupado y cariñoso y un hermano bien hermano con sus ires y venires".

"Solo deseo que tus sueños se cumplan y seas feliz por siempre!! Un abrazo inmenso hijo bello. HAPPY BIRTHDAY TO THE BEST!!!", remató la madre de Jean-Philippe Cretton.

Cabe mencionar que Pamela Díaz también saludó a su pareja a través de sus historias de Instagram. "Feliz cumpleaños mi amor", escribió.

