La paradisíaca playa donde Robbie Williams cumple su cuarentena por COVID

Robbie Williams (46) se encontraba de vacaciones en St. Barth cuando contrajo coronavirus. Así lo informaron diferentes medios británicos. Pero el lado menos negativo de lo sucedido es que el artista está transitando el aislamiento, junto a su familia, en una lujosa villa de 145.000 dólares a la semana en una paradisíaca isla caribeña.

Robbie viajó a pasar fin de año el pasado 28 de diciembre, junto a su esposa Ayda Field, sus hijos Teddy, Coco, Charlotte y Beau, pero tuvieron que extender su estadía debido a que dio positivo para coronavirus, por lo que tendrá que permanecer 14 días más.

"Robbie estuvo bastante enfermo. Está confinado en la villa donde se aloja con su familia. No es exactamente el peor lugar del mundo para ser puesto en cuarentena, aunque no puede ir a la playa", afirmó una fuente cercana al diario británico The Sun.