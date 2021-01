Luis Jara: "La industria es así cuando te necesitas estás y cuando no, no estás"

Hace una semana Luis Jara lanzó "Velita blanca", una colaboración musical con O´Daniel que no solo lo trajo de regreso a los ritmos urbanos, sino que también a la figuración pública. Y por primera vez, en los ocho meses que han pasado desde su salida abrupta de "Mucho gusto", habla en extenso sobre lo que significó para él, sus proyecto y el análisis de la tv actual.

¿Cómo se ha sentido con este lanzamiento musical?

Refrescado, revitalizado, me devolvió a las pistas, me puso de nuevo en órbita, sentí que volví a un espacio vital que es el espacio en que he estado toda mi vida, en contacto con los medios y la gente.

¿Cómo ha sido este período?

La pandemia ha sido un freno de mano obligado, como para todos. A mi en particular me obligó a entender que tener éxito no significa tener la agenda llena, ese ha sido un aprendizaje brutal para mí. Aprendí que tener éxito era ser dueño de mi pase y escoger que hago con mi tiempo y eso no lo cambio por nada. Hay una frase que dice "Un golpe de suerte" ´soy uno más, uno de tantos, en busca de ser feliz de vez en cuando´ y esa frase… me emocioné.. que huevón… esa frase que llevo cantando 30 años tiene otro sentido.

¿Cuáles son sus prioridades ahora?

Es un error planificar, porque probablemente la próxima semana todo lo que pensé se fue a la mierda. El aquí y el ahora es lejos lo más importante, mi prioridad uno es tener tiempo y segundo tomar decisiones en libertad de acción. Me gustaría generar valor con mi trabajo, no quiero estar en lugares obligado o prefiero no estar.

Pero en Mega no es dueño de su pase, tiene un contrato extenso

Uno puede tener un contrato pero hay consideraciones, hay un respeto mutuo. Soy un buen empleado, se respetar las jerarquías.

Toda la tv en general ha tenido el mismo problema y es que ha sido difícil construir una parrilla diferente porque todos los días hay demasiados cambios.

En ese sentido, ¿qué quiere hacer en tv?

Quiero que mi presencia en tv tenga sentido, que la gente sienta que estoy en el lugar indicado. Y para eso hay que ser responsable y mi carrera se lo merece.

Pasado el tiempo, ¿cómo evalúa su salida de "Mucho gusto"?

Se cumplió un ciclo y cuando eso pasa tiene que saber cerrarlo, me di cuenta que en 8 años di lo mejor de mÍ y eso me dejó super tranquilo. Pase los 8 mejores años de mi carrera televisiva ahí y eso me deja pleno.

Tuve tiempo de mirarlo, porque nunca lo hice, jamás llegue a revisarlo y en pandemia nos acostamos en familia a verlo y nos matamos de la risa. Y mi hijo chico me preguntó ¿por eso te hacían tantos memes?

En la óptica del tiempo, fueron años maravillosos, mi pasada por MG fue un regalo.

¿Pero cómo fue el primer impacto de su salida?

Las consideraciones personales no valen en las decisiones de un canal. ¿Importa mucho lo que yo piense cuando un ejecutivo tome una decisión? No importa.

Pero me parece que el ejercicio de victimizarse, es banal. Salí de MG, punto. Lo que yo crea, no es importante. La industria es así cuando te necesitas estás y cuando no, no estás.

¿Quiere volver a la televisión?

Estoy en una banca y si mañana recibo un llamado tengo que volver. En ese sentido, no soy dueño de mi pase. Quiero volver en la medida que sea necesario y útil, si no es así, seguiré en la banca.

Hizo un piloto, ¿cómo va eso?

Hice un piloto y probablemente tendré que hacer más. Ahora sacar un programa ahora está difícil. Hoy día no convivo con la ansiedad, porque hace pésimo.

¿Es cierto que está pensando en internacionalizar su carrera?

Es una gran posibilidad, pero sería un contrasentido con respecto a planificar, porque es difícil hacerlo en tiempos de pandemia. Pero me gustaría proyectar mi trabajo afuera, tengo todavía la energía y las ganas. Sí creo en esa opción y no le tengo miedo al desarraigo. Si internacionalizara mi carrera no lo haría solo, lo haría con la compañía de mi familia.