Village People arremete contra Trump tras despedirse al ritmo de "YMCA": "Por suerte, ahora está afuera de la oficina"

Village People reaccionó ante el último discurso como presidente de Donald Trump, luego que se despidiera mientras sonaba de fondo la canción "YMCA".

Este no es un hecho inédito para el ahora exmandatario, ya que en varias ocasiones utilizó dicha canción durante sus actividades.

Al respecto, el grupo señaló a TMZ que le pidieron a Trump el "cese y desista hace mucho tiempo" de usar la canción en sus apariciones públicas.

"Sin embargo, dado que es un matón, nuestra solicitud fue ignorada", expresó Village People.

"Por suerte, ahora está fuera de la oficina, por lo que parece que su uso abusivo de nuestra música finalmente ha terminado", recalcaron.

Por último, afirmaron que "esperamos encabezar un cambio en la ley de derechos de autor que le dará a los artistas y editores más control sobre quién puede y quién no puede usar nuestra música en el espacio público. Actualmente no hay límite para las licencias generales".

That's a wrap, folks: Trump boards Air Force One to depart Washington for his final time as president – to the tune of YMCA. pic.twitter.com/FXyabOqNw3

— Andrew Solender (@AndrewSolender) January 20, 2021