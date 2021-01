"Yo soy": imitador de Luis Miguel da positivo por coronavirus y está hospitalizado

Hans Marcelo Mellado hizo su aparición en el capítulo del pasado martes de "Yo soy", presentándose en el escenario como el imitador de Luis Miguel.

Tras su actuación, la cual se realizó en las grabaciones del 7 y 9 de enero, fue enviado a la Gala de Eliminación.

Sin embargo, el artista se encuentra con un escenario más complicado, ya que se encuentra contagiado de coronavirus y está internado en el hospital de Puerto Montt.

"Aquí estamos, complicados. Estoy con covid positivo y con hartas dificultades. Me han dado varias crisis respiratorias", señaló Hans Marcelo Mellado a Las Últimas Noticias.

El doble de Luis Miguel indicó que "el domingo (10 de enero) empecé con los síntomas. El lunes (11 de enero) me dio fiebre y el martes fui a la clínica a hacerme el examen PCR. El jueves me dieron el resultado positivo".

"Empecé con ahogos, no podía respirar y el viernes me trajeron de urgencia al hospital y me dejaron en la UTI (Unidad de Tratamientos Intermedios). Sigo complicado porque me cuesta respirar de repente (ahora está en el Servicio de Medicina)", expresó.

Consultado sobre qué ha sido lo más complejo, Mellado afirmó que "la dificultad para respirar es lo más complicado, sientes que te ahogas, que te falta el aire. Es desesperante. Ha sido muy complicado, estoy peleándola".

Desde Chilevisión señalaron al matutino que el 14 de enero el artista dio aviso de su positivo por covid, tras lo cual el canal activó inmediatamente su protocolo de trazabilidad y toma de exámenes con el equipo que tuvo contacto estrecho con el imitador y que hasta el momento no hay otros casos de coronavirus.