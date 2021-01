Luis Jara la rompe en Instagram con una hilarante interpretación de su último hit

Luis Jara está pasando un buen momento en su carrera como solista tras el lanzamiento de su último hit veraniego "Velita Blanca", que contó con colaboración de O'Daniel.

Y en Instagram, el cantante chileno no encontró mejor manera de promocionar su nuevo material con un hilarante video donde aparece con mucho filtro, sin polera y bronceado actuando la letra.

Eso sí, la interpretación no terminó de la mejor manera ya que tras unos segundos, un grupo de amigos le lanzó un balde de agua fría.

Pero más allá de las bromas y la buena onda, la intención de Lucho Jara es lograr que su canción "Velita Blanca" se convierta en tendencia en la aplicación Tik Tok, donde suma miles de seguidores.

"Me han tirado buena onda , me han tirado buenos comentarios , buena crítica , pero mis amigos me cagaron y me tiraron agua y me cortaron la inspiración. Jajajajajaja. Los quiero mucho. Buena tarde. Gracias por darme tanta alegría. Se necesita y se agradece", publicó el ex animador del Mucho Gusto.