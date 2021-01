Mayte Rodríguez asegura: "Nunca he lucrado con mis relaciones, yo no me dedico a la farándula"

La actriz chilena Mayte Rodríguez se tomó la portada de la última edición de la Revista Velvet, donde habla de todo. Desde cómo y dónde pasó la cuarentena, sus relaciones amorosas y el vínculo que tiene con la farándula.

La actriz asegura que pasó en su cabaña en Maitencillo gran parte de la cuarentena sin mayor contacto con la ciudad. En la publicación, Rodríguez reconoce que “Fui súper afortunada de poder vivir la cuarentena con mi familia, resguardados de todo. Para mí ha sido una pandemia que me hizo volver un poco a mi niñez”.

La modelo es categórica se asegurar que nuca ha ido a un programa de televisión a hablar de su vida privada, pues “nunca he lucrado con mis relaciones”. "Yo no me dedico a la farándula. Inevitablemente la prensa se ha acercado por las relaciones mediáticas", agregó.

Rodríguez asegura que “me considero una persona bastante hermética, cuido mucho mi mundo, mi núcleo, y respeto mucho las relaciones que tengo”.

Rupturas

La actriz estuvo en una relación con Alexis Sánchez, la que terminó en septiembre de 2018. Rodríguez asegura tras la ruptura pudo “transformar el amor y entender que uno compartió una etapa con alguien porque esa persona es maravillosa y uno la elige para vivir una etapa, apreciar ese buen momento. Aprender y atesorarlo, más allá de que la relación después cambie y tome otra forma y otro color”.

Otro punto que aborda la modelo son los ataque en redes sociales. “Tuve que trabajar la calma y la resiliencia para saber qué pasaba en mi mundo interior; saber escucharme y tomar los comentarios positivos y las críticas que me servían y, las que no, dejarlas pasar”, aseguró.