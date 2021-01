“Estoy en campaña”: Tonka Tomicic sorprende al confirmar que va en serio por la maternidad

Tonka Tomicic sorprendió al revelar en el matinal Bienvenidos de Canal 13 que está "en campaña" para convertirse en madre por primera vez.

Durante la emisión del programa de este viernes, la animadora del espacio compartió con el profesor de parasicología Arnaldo Loyola, y quien asegura leer las líneas de la mano.

En ese contexto, el profesor comenzó a analizar la mano de Tonka, quien de inmediato le preguntó "¿dónde se ve la cantidad de hijos?".

En ese instante, el especialista no dudó en decirle "en esta línea y tú estás en campaña". La respuesta de Loyola dejó soprendido al panel, a tal punto que Raquel Argandoña la emplazó: "¡Júrame, no me habías dicho!".

Ahí fue cuando Tomici reveló que "estoy en campaña" y ante la lectura de líneas, Loyola aseguró que iban a ser dos hijos: "¡Voy a tener dos, capaz que salgan mellizos!", exclamó la animadora.