Daniela Vega será parte del jurado del Festival de Cine de Sundance

La actriz chilena Daniela Vega integrará el jurado del prestigioso Festival de Cine de Sundance.

La protagonista de "Una mujer fantástica", la cinta nacional que ganó el Oscar en 2018, será parte de los nombres que deberá seleccionar al ganador en la categoría "Drama de cine mundial".

Además de la artista nacional, son integrantes la productora turca Zeynep Atakan, quien produjo destacadas cintas otomanas como "Winter Sleep" y "Once Upon a Time in Anatolia".

También se encuentra Isaac Julien, importante director británico que ha participado en festivales como Berlin, Cannes y Venecia.

En las restantes categorías del certamen, figuran como miembros del jurado la actriz Cynthia Erivo, la cineasta Julie Dash y el director de documentales Joshua Oppenheimer.

Daniela Vega agradeció en su cuenta de Twitter a Cinema Chile tras ser anunciada como integrante del jurado en Sundance.

Thank you so much @cinemachile for this gift ❤️

Gracias @cinemachile por este regalo ❤️ https://t.co/Fm1D8xpHBo — Daniela Vega (@danivega) January 22, 2021

Por su parte la directora de programación del festival. Kim Yutani, manifestó que "nuestros miembros del jurado han alcanzado un alto nivel de logros en sus campos individuales y pueden aportar su perspectiva única al proceso de análisis y evaluación de películas".

"Nos complace reunir a este grupo creativo y exitoso, y esperamos escuchar sus opiniones", expresó.

Cabe mencionar que el Festival de Sundance es uno de los certámenes más importantes del mundo del cine independiente, y su ganador será anunciado el próximo 2 de febrero a través de una ceremonia virtual.